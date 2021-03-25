İngiltere Başbakanı Liberty Steel’deki istihdamı korumaya söz verdi

Perşembe, 25 Mart 2021 14:23:10 (GMT+3) | İstanbul

Basında çıkan haberlere göre, İngiltere hükümeti ve Liberty Steel yönetimi arasındaki görüşmeler devam ederken, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkenin çelik sektöründeki istihdamı korumak için ne gerekiyorsa yapacağına söz verdi. GFG Alliance’ın borç aldığı kurum olan İngiltere merkezli finansal hizmetler şirketi Greensill Capital’in yaşadığı finansal sıkıntının ardından Liberty Steel’in geleceği tehdit altında.

Başbakan Boris Johnson, “Liberty Steel’de çalışan çelik işçilerinin ailelerinin endişelerini paylaşıyorum. Altyapı yatırımlarıyla İngiltere çelik sektörünün istihdamını devam ettirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız,” dedi.

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, şirketin başlıca vasıflı çelik müşterileri Corona virüsünden etkilendiğinden, Liberty’nin bazı vasıflı çelik ürünlerine yönelik talep neredeyse üçte iki oranında düştü.

İngiltere’de Rotherham, Motherwell ve Newport dahil olmak üzere 12 çelik tesisine sahip olan Liberty, 5.000 kişiye istihdam sağlıyor.