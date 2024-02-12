Avrupa’daki kapasitelere yönelik endişeler arttığından sendikalar GFG’den şeffaflık istiyor

Pazartesi, 12 Şubat 2024 14:26:11 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere merkezli GFG Alliance/Liberty Steel’in çalışanlarını temsil eden sendikalar IndustriALL Europe ve IndustriALL Global, GFG Alliance’ın Yönetim Kurulu Başkanı Sanjeev Gupta’nın “sorumsuz yönetimi” nedeniyle Avrupa’nın çelik üretim kapasitelerinin ciddi şekilde zarar görebileceği ve yeşil çelik hedefinin riske girebileceğine karşı uyarıda bulunmak için kriz toplantısı düzenledi.

Sendikalar açıklamalarında, “Birçok yüksek fırının askıya alınması nedeniyle üretim kapasitesi endişe verici derecede düşük seviyelere geriledi. Çoğu Avrupa ülkesinde 20.000’den fazla çelik işçisi belirsizlikle karşı karşıya. Çek Cumhuriyeti’nde durum oldukça vahim, öyle ki Ostrava tesisindeki 6.000 çalışan üretimin ne zaman devam edeceğini bilmiyor ve 30.000 dolaylı çalışan ile 117 taşeronun işi risk altında. Tesisleri onarmak, üretimi yeniden başlatmak ve yeşil çelik girişimlerine yatırım yapmak için milyonlarca avroya ihtiyaç duyulduğundan krizin mali bedeli oldukça ciddi,” şeklinde konuştu.

Liberty Steel’in Çek Cumhuriyeti’ndeki Ostrava tesisinin faaliyetleri büyük ölçüde askıda olduğundan GFG Alliance çalışanları ve tedarik zincirindeki işçileri çelik üretiminin sürdürülebilirliği için mücadele etme kararlılığını göstermek üzere 22 Şubat tarihinde tesiste sendika eylemleri düzenleyecek.

Sendikalar Gupta’dan GFG Alliance’ın konsolide mali durumu ve Avrupa’ya yönelik yeniden finansman planı hakkında şeffaf olmasının yanı sıra Liberty Steel’in Avrupa’da bulunan tesislerindeki üretimin yeniden başlaması için ayrıntılı bir program sunmasını, Avrupa Komisyonu’nun da GFG Alliance/Liberty Steel'in durumu hakkında bir kriz komitesi oluşturmasını istiyor.

Financial Times’ın yayımladığı bir habere göre, sendikaların açıklamasının yanlış ve yanıltıcı olduğunu söyleyen GFG, tüm Avrupalı ​​çelik üreticileri gibi Liberty Steel’in faaliyetlerinin de yüksek enerji fiyatları, yüksek enflasyon ve artan ithalattan etkilendiğini belirtti.