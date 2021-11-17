Geri dönüşüm sektörü AB’nin atık sevkiyatları yönetmeliğindeki düzenlemeleri yorumladı

Çarşamba, 17 Kasım 2021 16:02:54 (GMT+3) | İstanbul

Uluslararası Geri Dönüşüm Bürosu’nun Uluslararası Çevre Konseyi (IEC) tarafından düzenlenen toplantısında katılımcılar, Avrupa Komisyonu’nun AB’nin atık sevkiyatı konusundaki düzenlemeleriyle ilgili önerilen revizyonuna ilişkin endişelerini dile getirdi.

Taslak aşamasındaki revizyonun, alıcı ülkede uygulanan koşulların “genel olarak AB’dekilere eşdeğer” olduğu durumlar dışında, bir dizi geri dönüştürülmüş hammaddeyi kapsayan AB’nin yeşil atık ihracatı için çok daha sıkı kurallar içereceği söyleniyor.

Hem Avrupa’da hem de küresel piyasada geri dönüşümden elde edilen hammaddeler söz konusu olduğunda serbest ve adil ticarete ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Avrupa Geri Dönüşüm Endüstrileri Konfederasyonu Genel Sekreteri Emmanuel Katrakis, kısıtlamaları AB dışına ihraç edildiğinde sorun oluşturma olasılığı düşük olan geri dönüşüm ürünlerini de kapsayacak şekilde genişletmenin, “kurunun yanında yaşı da yakmak” olacağını ifade etti. Katrakis, AB’nin ihracat kısıtlamaları yerine geri dönüşümün faydalarına odaklanması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Küresel düzeydeki döngüsel ekonominin işlediğini ifade eden, Belçika ile Fransa’da faaliyet gösteren IEC’nin Başkanı Olivier François, AB ihracat kısıtlamalarının diğer ülkelerin misilleme yapmasına yol açabileceği konusunda uyardı.

ABD Hurda Geri Dönüşüm Endüstrileri Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Başkan Yardımcısı Adina Adler, ihracat kısıtlamalarının istihdamı, yerel ekonomileri ve vergi gelirlerini olumsuz yönde etkileyeceğini, geri dönüştürülmüş içerikten ve döngüsel ekonomi gereksinimlerinden ödün verilmesine neden olacağını ifade etti.