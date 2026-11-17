Almanya'nın on eyaleti, Alman Çelik Federasyonu (Wirtschaftsvereinigung Stahl) ve IG Metall sendikasından oluşan Çelik İttifakı, 16 Kasım tarihinde Salzgitter'de düzenlenen Ulusal Çelik Zirvesi 2026'da Almanya Federal Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche'ye ortak bir görüş belgesi sundu. İttifak, AB'nin çelik ticaretine yönelik korumasının güçlendirilmesi, rekabetçi enerji fiyatlarının sağlanması, düşük emisyonlu çelik için öncü pazarların oluşturulması ve hidrojen altyapısının geliştirilmesinin hızlandırılması çağrısında bulundu.

Belgeye göre Almanya çelik sektörü, zayıf ekonomik koşullar, küresel kapasite fazlasından kaynaklanan artan ithalat, yüksek enerji maliyetleri ve giderek yoğunlaşan uluslararası rekabetle karşı karşıya. İttifak, Avrupa'daki çelik üretiminin rekabet gücünün korunmasının karbon nötr çelik üretimine yönelik yatırımlar açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Alman çelik ittifakı AB'nin ticaret korumasının slab ve kütüğü de kapsamasını istiyor

İttifak, 1 Temmuz 2026 tarihinde yürürlüğe giren AB'nin yeni çelik ticaret önlemini memnuniyetle karşılarken, önlemin sürekli geliştirilmesi ve slab ile kütük dahil yarı mamul çelik ürünlerinin yanı sıra yoğun çelik kullanılan son kullanıcı sektör ürünlerini de kapsayacak şekilde genişletilmesini talep etti.

Belgeyi imzalayan taraflar ayrıca antidamping ve telafi edici vergi soruşturmalarının modernize edilmesini ve hilenin önüne geçmek amacıyla belge gereklilikleri ve etkin gümrük kontrolleriyle desteklenen çeliğin eritildiği ve döküldüğü menşenin bildirilmesi kuralının uygulanmasını talep etti.

AB'nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'na ilişkin olarak ise ittifak, mekanizmanın yoğun çelik kullanılan son kullanıcı sektör ürünlerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi ve son kullanıcı sektörlerde üretilen ürünler dahil ihracata yönelik etkili bir çözüm geliştirilmesi çağrısında bulundu.

Rekabetçi elektrik fiyatları ve hidrojen altyapısının geliştirilmesi öncelikler arasında yer alıyor

Enerji maliyetleri konusunda ittifak, Almanya hükümetinden elektrik iletim şebekesi ücretlerine yönelik federal sübvansiyonları 2030'lu yılların ortalarına kadar 6,5 milyar € seviyesine yükseltmesini ve sanayide elektrik maliyetlerini düşürecek önlemler almasını talep etti.

Taraflar ayrıca sanayiye yönelik elektrik fiyat desteğinin 2026 sonrasında da elektrik fiyatı telafisiyle birlikte uygulanması ve elektrik fiyatı telafisinin elektrikli çelik üretim tesislerini de kapsayacak şekilde 2030 sonrasına uzatılması çağrısında bulundu.

Buna ek olarak ittifak, uygun fiyatlı hidrojen yeterli miktarda temin edilene kadar doğal gazın önemini koruyacağını vurgulayarak doğal gaz ücretleri ve vergilerinin düşürülmesini istedi. İttifak ayrıca hidrojen altyapısının genişletilmesi ve rekabetçi fiyatlarla karbon nötr hidrojen sağlanması çağrısında bulundu.

İttifak düşük emisyonlu çelik için öncü pazarlar oluşturulmasını istiyor

Belgede, kamu alımları, altyapı yatırımları ve özel sektöre yönelik teşvikler aracılığıyla düşük emisyonlu çelik için öncü pazarlar oluşturulması talep edildi.

İttifak ayrıca otomotiv üreticilerinin araç filolarına yönelik karbon emisyon hedeflerini karşılamasında düşük emisyonlu çeliğin esneklik seçeneği olarak kabul edilmesini ve ürünlerin piyasada bulunabilirliğine bağlı olarak ilgili çelik kredisi mekanizmasının en geç 2030 yılına kadar uygulamaya alınmasını önerdi.

Bunun yanı sıra ittifak, Almanya hükümetinden demir yolu şirketi Deutsche Bahn'ın düşük emisyonlu çelik alımlarını desteklemek amacıyla federal bütçeden kaynak ayırmasını talep etti.