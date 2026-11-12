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Alman çelik üreticileri: Planlanan stratejik doğal gaz rezervi ilave enerji maliyetlerine yol açabilir

Perşembe, 12 Kasım 2026 15:52:34 (GMT+3)   |   İstanbul

Almanya Çelik Federasyonu (WV Stahl), hükümetin acil durumlarda arz güvenliğini sağlamak amacıyla stratejik doğal gaz rezervi oluşturma kararını memnuniyetle karşıladı. Ancak önerilen finansman mekanizmasının zaten yüksek enerji fiyatlarıyla karşı karşıya olan enerji yoğun sektörlerin maliyetlerini artırabileceği konusunda uyardı.

Almanya hükümeti, 11 Kasım tarihinde doğal gaz arzının tamamen kesilmesi durumunda 30 günlük doğal gaz ihtiyacını karşılamayı amaçlayan stratejik bir rezervin yasal çerçevesini oluşturan yasa tasarısını kabul etti. Söz konusu önlemin, sabotaj ve enerji altyapısına yönelik hedefli saldırılar dahil olmak üzere olağanüstü durumlara karşı Almanya'nın hazırlık düzeyini artırmayı amaçladığı bildirildi.

Hane halkı ve işletmelere yönelik mevcut doğal gaz arzı güvence altında olsa da enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesinin tek başına gelecekte yaşanabilecek kesinti risklerini ortadan kaldırmadığı ifade edildi. Planlanan rezervin yüksek doğal gaz fiyatlarına karşı koruma sağlamaktan ziyade olası arz yetersizliklerinin önüne geçmeyi hedeflediği paylaşıldı.

Artan doğal gaz fiyatlarının üreticiler üzerindeki etkileri

Karara ilişkin açıklamalarda bulunan WV Stahl CEO'su Kerstin Maria Rippel, Orta Doğu'daki çatışmalardan kaynaklanan doğal gaz fiyatlarındaki sert artışların Almanya çelik sektörü üzerinde ciddi bir yük oluşturduğunu vurguladı.

Doğal gaz depolama seviyelerine ilişkin endişelerini de dile getiren Rippel, çelik üreticilerinin hem sanayi faaliyetleri hem de iklim nötr çelik üretimine geçişleri için güvenilir ve öngörülebilir doğal gaz arzına ihtiyaç duyduğuna dikkat çekti. Doğal gazın hem mevcut çelik üretim süreçlerinde hem de düşük emisyonlu üretime geçişte kritik bir enerji kaynağı olduğunu söyledi.

Doğal gaz rezervinin yeni bir ek ücretle finanse edilmesine karşı uyarı

Almanya'nın doğal gaz arz güvenliğini güçlendirmeye yönelik önlemleri destekleyen federasyon, stratejik rezervin yeni bir ek ücret yoluyla finanse edilmesinin uluslararası piyasalarda faaliyet gösteren enerji yoğun şirketlerin rekabet gücünü daha da zayıflatabileceği konusunda uyarıda bulundu. Sanayi üreticilerinin halihazırda olağanüstü yüksek enerji maliyetleriyle karşı karşıya olduğu bir dönemde ilave ücretler getirilmesinin yanlış bir mesaj vereceğini savundu.

Bu nedenle WV Stahl, hükümetin özellikle enerji yoğun şirketlere yönelik hedefli muafiyetleri veya maliyet hafifletici tedbirleri değerlendirme kararını ve konuyu Avrupa Komisyonuyla görüşme niyetini memnuniyetle karşıladı. Rippel, özellikle enerji fiyatlarındaki mevcut sert artış karşısında sanayinin elektrik ve doğal gaz tüketimine ilave mali yükler getirilmesinden kaçınılması gerektiğinin altını çizdi. Almanya hükümetinden doğal gaz arz güvenliğini sağlarken enerji maliyetlerini düşürmek için mevcut tüm önlemlerden azami ölçüde yararlanmasını istedi.

Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Görüş 
ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.

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