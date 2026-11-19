Alman Çelik Federasyonu (Wirtschaftsvereinigung Stahl), Avrupa Komisyonunun Almanya hükümetinin sanayiye yönelik elektrik fiyatı destek programında yapmayı planladığı düzenlemeyi onaylamasından memnuniyet duyduğunu açıkladı. Söz konusu düzenleme, şirketlerin 2026 yılında sanayiye yönelik elektrik fiyatı desteği ile elektrik fiyatı telafisini kısmen bir arada kullanmasına olanak tanıyor.

Birliğin açıklamasına göre Almanya Federal Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, söz konusu düzenlemeyi 2026 yılında uygulamaya koymayı planladığını daha önce duyurmuştu. Alman Çelik Federasyonu Genel Müdürü Kerstin Maria Rippel, özellikle Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle enerji fiyatlarının artmaya devam ettiği bir dönemde verilen onayın, Alman çelik üreticilerinin elektrik maliyetlerinin düşürülmesi açısından önemli bir adım olduğunu belirtti. Bununla birlikte Rippel, geçici düzenlemenin Almanya'da faaliyet gösteren çelik üreticilerinin ihtiyaç duyduğu uzun vadeli planlama öngörülebilirliğini sağlamadığını vurguladı. Bu nedenle Almanya hükümetinin, sanayiye yönelik elektrik fiyatı desteği ile elektrik fiyatı telafisinin birlikte uygulanmasının 2026 sonrasında da sürdürülmesi için AB düzeyinde girişimlerde bulunma niyetini memnuniyetle karşıladı.

Birlik ayrıca uluslararası düzeyde rekabetçi elektrik fiyatlarının yerel çelik sektörünün geleceği açısından hayati önem taşıdığını vurgulayarak Almanya hükümetine elektrik şebeke ücretlerini düşürmeye devam etme çağrısında bulundu.

Rippel'e göre Almanya'nın uluslararası rekabet gücünü koruyabilmesi için sanayiye yönelik elektrik fiyatının, şebeke ücretleri, harçlar ve vergiler dahil olmak üzere sürdürülebilir bir seviye olan 50€/MWh'ye düşürülmesi gerekiyor.