Gerdau’nun net kârı ilk çeyrekte düştü

Pazartesi, 06 Mayıs 2024 11:41:54 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya merkezli Gerdau grubu, 2023 yılının son çeyreğinde kaydedilen 3,21 milyar BRL (629,2 milyon $) net kâra kıyasla 2024 yılının ilk çeyreğinde 2,05 milyar BRL (402 milyon $) net kâr elde ettiğini açıkladı.

Şirketin net satışları yıllık %14,1 düşüşle 18,21 milyar BRL’ye (2,57 milyar $) gerilerken brüt kârı %33,3 düşüşle 2,42 milyar BRL (474,4 milyon $) seviyesinde, AVFÖK değeri ise %35,9 düşüşle 2,75 milyar BRL (539 milyon $) seviyesinde kaydedildi.

Şirketin ham çelik üretimi %11,7 düşüşle 1,37 milyon mt seviyesine yer aldı ve şirket ilk çeyrekte %2,4 artışla 1,30 milyon mt çelik sattı.

Şirketin Brezilya birimi yılın son çeyreğinde grubun net satışlarının ve AVFÖK değerinin sırasıyla %38,6’sını ve %20,6’sını oluştururken Kuzey Amerika birimi sırasıyla %38,5 ve %54,3’ünü, Güney Amerika birimi %15,7 ve %15,2’sini, özel kalite çelik birimi ise %7,2 ve %9,9’unu oluşturdu.

Gerdau, ilk çeyrekte Brezilya piyasasında çelik ithalatının artması nedeniyle sorunlar yaşandığını, hükümetin ithalatı sınırlandırmaya yönelik önlemlerinin desteklenmesi gerektiğini ancak bu önlemlerin yeterli olmadığını ifade etti.

1$ = 5,10 BRL