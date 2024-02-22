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Gerdau’nun net kârı 2023’te sertçe düştü

Perşembe, 22 Şubat 2024 09:48:20 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya merkezli Gerdau grubu, 2022 yılında kaydedilen 13,88 milyar BRL net kâra kıyasla 2023 yılında 6,85 milyar BRL (1,39 milyar $) net kâr elde ettiğini açıkladı.

Şirketin net satışları yıllık %16,4 düşüşle 68,92 milyar BRL’ye gerilerken AVFÖK değeri %37,2 düşüşle 13,51 milyar BRL seviyesinde kaydedildi.

Şirketin ham çelik üretimi %8,8 düşüşle 11,56 milyon mt seviyesine yer aldı ve şirket 2023 yılı içinde %4,9 düşüşle 11,32 milyon mt çelik sattı.

Şirketin Brezilya birimi yılın son çeyreğinde grubun net satışlarının %46,4’ünü ve %34,1’ini oluştururken Kuzey Amerika birimi sırasıyla %32,3 ve %53,5’ini, Güney Amerika birimi %8,9 ve %6,4’ünü, özel kalite çelik birimi ise %12,4 ve %16’sını oluşturdu.

Şirket, net kârındaki düşüşü Brezilya’da çelik ithalatının artmasına bağladı.

IABr tarafından sağlanan verileri öne süren Gerdau, ithalat tonajının 2023 yılında %50 artış gösterdiğini ve bunun iç piyasada dengesiz bir rekabet durumu yarattığını ifade etti.

Şirket, Brezilya çelik sektörü ne kadar modern ve gelişkin bir sektör olursa olsun devlet destekli ithalat ile baş edemeyeceğini ve bu ithalatın çelik sektörünün rekabetçiliğini olumsuz etkileyip binlerce Brezilyalının işini tehdit ettiğini belirtti.

1$ = 4,93 BRL


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Mali Sonuçlar 

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