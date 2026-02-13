 |  Giriş 
Gerber Steel: AB’nin rekabetçiliği iç engeller ve bürokrasi nedeniyle risk altında

Cuma, 13 Şubat 2026 14:04:41 (GMT+3)   |   İstanbul

Almanya merkezli paslanmaz çelik distribütörü Gerber Steel, maliyetlerdeki yükseliş, bürokratik engellerdeki artış ve AB pazarı içindeki yapısal engeller nedeniyle Avrupa sanayisinin rekabetçiliğinin kritik bir noktaya yaklaştığı uyarısında bulundu.

Şirketin son analizine göre Avrupa sanayisi için asıl zorluk dış rekabet değil, üye devletler arasındaki farklı düzenlemeler, idari yükler ve vergi dışı engellerin giderek artması. Bu unsurlar bir araya geldiğinde %65-100 oranındaki iç vergilere eş değer maliyetler oluşturduğu tahmin ediliyor.

Gerber Steel CEO’su Thorsten Gerber, üretim maliyetleri ve fiyatlar artmaya devam ederken, AB pazarının durgunlaştığını belirtti. Gerber, vergiler, kotalar ve ürünün eritildiği ve döküldüğü menşenin bildirilmesine ilişkin kural gibi koruma önlemlerinin, dış rekabete karşı koruma sağlamak yerine çoğu zaman Avrupa’daki katma değerli üretimin maliyetlerini artırdığını ve bu maliyetlerin nihayetinde AB’li şirketlere ve tüketicilere yansıtıldığını ifade etti.

KOBİ’ler orantısız şekilde etkileniyor

Şirket, bu gelişmelerden en çok küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) etkilendiğini vurguladı. Çok uluslu büyük şirketlerin aksine KOBİ’lerin artan uyum maliyetlerini karşılayacak veya üretimlerini daha avantajlı bölgelere kaydıracak kapasitesinin bulunmadığını dile getirdi.

Gerber Steel, politika önlemlerinin toplam etkisinin sanayide maliyet baskısı ve belirsizlik yarattığını belirtti. Şirket ayrıca korumacı politikaların, sanayi ve maliyet yapısındaki farklılıklar nedeniyle AB ülkeleri arasındaki ekonomik dengesizlikleri artırabileceği uyarısında bulundu.

Korumacılık yerine pazar reformu çağrısı

Gerber Steel, Avrupa Konseyine rekabetçiliğin yeniden güçlendirilmesine yönelik bir dizi öneride bulundu. Şirket, kapsamlı etki analizleri yapılmadan yeni ticaret engelleri getirilmemesi ve yalnızca büyük ölçekli sanayi oyuncularına fayda sağlayan önlemlerin kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca AB pazarı içindeki engellerin kaldırılması, yeni düzenlemeler için zorunlu KOBİ etki analizleri yapılması ve idari yüklerin ölçülebilir şekilde azaltılması çağrısında bulundu. Şirkete göre ticaret politikası, işleyen bir pazarın yerini almak yerine onu tamamlayıcı nitelikte olmalı.

Gerber, Avrupa sanayisinin rekabetçiliğini yeniden tesis etmenin anahtarının korumacılığı artırmak değil, AB pazarını canlandırmak ve yapısal maliyetleri düşürmek olduğuna dikkat çekti.


