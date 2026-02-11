Konstal: SKDM’den kaynaklı maliyet artışları sebebiyle AB’de çelik fiyatları yükselişe geçti

Polonyalı çelik distribütörü Konstal’ın Satın Alma Direktörü Emil Ceglarski, Avrupa Birliği’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın (SKDM) tamamen uygulanmaya başlamasıyla birlikte Avrupa’da çelik fiyatlarının yeniden yükselişe geçtiğini belirtti.

Ceglarski, mekanizmanın ithal çelik maliyetlerini artırdığını ve bu durumun yerel fiyatları yukarı yönlü etkilediğini ifade etti. SKDM, AB dışındaki ülkelerde üretilen çeliğin gömülü emisyonları için ithalatçıların ödeme yapmasını gerektiriyor ve böylelikle yabancı üreticilerin maliyetleri Avrupalı üreticilerin karbon maliyetleriyle uyumlu hale getiriliyor.

2023 yılının Ekim ayından 2025 yılının sonuna kadar süren geçiş döneminin fiyatlar üzerinde doğrudan bir etkisi olmadığını hatırlatan Ceglarski, mekanizmanın tamamen devreye girmesiyle birlikte emisyonlardan kaynaklı ek maliyetlerin piyasa fiyatlarına yansımaya başladığını söyledi. 2022 yılının Mayıs ayı ile 2025 yılının Aralık ayı arasındaki düşüşlerin ardından fiyatların SKDM’nin etkisiyle yeniden yükseldiğini kaydetti.

İthalat stratejileri değişiyor, artış beklentisi sürüyor

Konstal’ın tedarik stratejisinde de değişikliğe gittiğini belirten Ceglarski, şirketin SKDM kuralları ve 2025 sonunda yapılan son dakika düzenlemelerine ilişkin belirsizlikler nedeniyle AB dışındaki ülkelerden ithalatı önemli ölçüde azalttığını ifade etti. Ek maliyetlerin doğrudan yerel fiyatlara yansıdığını vurguladı.

Mekanizmanın etkisinin şimdiden temel ürün segmentlerinde görüldüğünü belirten Ceglarski, nervürlü inşaat demiri, yassı mamuller ve soğuk çekilmiş profil fiyatlarının son görülen dip seviyelere kıyasla yaklaşık %10-12 arttığını dile getirdi. Yılın ikinci yarısında yeni koruma önlemlerinin devreye girmesiyle ithalat kotalarının azalması ve bazı ithalat kalemlerinde vergilerin %25’ten %50’ye yükselmesiyle fiyat artışlarının devam etmesinin beklendiğini sözlerine ekledi.