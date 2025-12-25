AB karbon kaçağını önlemek ve rekabet gücünü korumak için elektrik fiyatı tazminatının kapsamını genişletti

Avrupa Komisyonu, 2021 yılı sonrasındaki dönem için AB Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) ile bağlantılı bazı devlet yardımı kurallarında değişiklikler yaptığını duyurdu. Böylelikle enerji yoğun sektörlerin dolaylı karbon maliyetlerinin sertçe yükselmesine ve karbon kaçağı riskinin artmasına yol açan ETS maliyetlerindeki artışa karşı bir adım atılmış olduğu bildirildi.

Bu sayede AB sanayisinin küresel piyasadaki rekabet gücünün korunması ve karbonsuzlaşma yatırımlarına yönelik teşviklerin devam ettirilmesi hedefleniyor.

Artan ETS maliyetleri karbon kaçağı riskine yol açıyor

ETS Devlet Yardımı Kılavuzlarının kabul edildiği 2020 yılından bu yana emisyon maliyetleri keskin şekilde yükseldi ve yüksek seviyelerde kalmaya devam etti. Bu nedenle daha önce karbon kaçağı riski altında olduğu düşünülmeyen bazı sektörler, elektrik fiyatlarına yansıyan dolaylı karbon maliyetleriyle karşı karşıya kaldı.

Komisyon, karbonsuzlaşma çalışmalarını zayıflatmadan yeterli koruma sağlamak amacıyla tazminat mekanizmasını etkin ve orantılı kalacak şekilde revize ettiğini dile getirdi.

Elektrik fiyatı tazminatında önemli değişiklikler

Yapılan revizelere göre tazminattan yararlanabilecek sektörlerin kapsamı, 20 ilave sanayi sektörü ve iki yeni alt sektörü içerecek şekilde genişletildi.

Halihazırda tazminat mekanizması kapsamında olan sektörler için yardımların üst sınırı %75’ten %80’e çıkarıldı. Bu durum, söz konusu sektörlerin karbon kaçağı riskine daha fazla maruz kaldığını gösteriyor.

Ayrıca üye devletler, listede yer almayan sektörleri veya alt sektörleri de bildirebilecek. Bunun için ilgili sektörlerde karbon kaçağı riski bulunduğunu kanıtlamaları gerekecek.

Almanya çelik sektörü karardan memnun

Almanya Çelik Federasyonu CEO’su Kerstin Maria Rippel, elektrik fiyatlarına yansıyan karbon maliyetlerinden kaynaklanan rekabet dezavantajlarının dengelenmesi açısından elektrik fiyatı tazminatının gerekli olduğunu ifade etti. Özellikle nispeten düşük emisyonlarla faaliyet gösteren ancak elektrik maliyetleri yüksek olan üretimlerinde elektrik kullanan orta ölçekli çelik üreticileri için küresel düzeyde rekabetçi elektrik fiyatlarına acilen ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Rippel, yapılan revizeleri olumlu ve gerekli bir adım olarak değerlendirdi. Ancak uygulamanın hem ulusal hem de AB düzeyinde tutarlı biçimde hayata geçirilmesinin kritik olduğunu belirterek uzun vadeli hedefin sanayi için kalıcı rekabetçi elektrik fiyatlarının sağlanması olması gerektiğinin altını çizdi.