Gerber Steel: SKDM kapsamındaki varsayılan değerlerde ciddi hatalar var, acil düzeltme gerekli

Alman paslanmaz çelik distribütörü Gerber Steel, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) kapsamında yayımlanan varsayılan emisyon değerlerinde ciddi eksiklikler tespit ettiğini ve konuya ilişkin Avrupa Komisyonuna bilgilendirmede bulunduğunu duyurdu.

Söz konusu varsayılan değerler, 31 Aralık 2025 tarihinde Avrupa Birliği Resmî Gazetesi’nde yayımlanmıştı. Gerber Steel’e göre bu değerler, SKDM’nin doğru şekilde uygulanmasını tehlikeye atıyor.

Paslanmaz çelik için varsayılan değerlerde hatalar tespit edildi

Gerber Steel’in yaptığı ilk teknik inceleme sonrasında özellikle paslanmaz çelik ürün grubunda Tayvan için belirlenen varsayılan değerlerde çok sayıda tutarsızlık olduğu ifade edildi.

Şirket, emisyon verilerinin eksik olduğunu, açıkça hatalı sayısal değerler bulunduğunu ve üretimin farklı aşamalarındaki karbon yoğunluğuna ilişkin varsayımların birbiriyle çeliştiğine dikkat çekti. Hatta teknik hataların da yer aldığını ekledi. Bazı durumlarda değerlerin, yarı mamullerin nihai mamullere kıyasla daha yüksek karbon salımı yaptığını gösterdiğini ve bu durumun sektörel gerçeklerle bağdaşmadığını dile getirdi.

Ülkeye özgü olmayan değerlere ilişkin endişeler

Gerber Steel, Tayvan için belirlenen varsayılan değerlerin ülkeye özgü emisyon veri setine dayanmadığını vurguladı. Şirkete göre bu değerler, diğer ülkeler için kullanılan varsayılan değerlerin birebir kopyalanmış olabileceğini gösteriyor.

Bu yaklaşımın, özellikle Tayvan paslanmaz çelik sektöründe büyük ölçüde elektrik ark ocağı bazlı üretim yapıldığı göz önünde bulundurulduğunda sorun teşkil ettiği ve buradaki üretim modelinin diğer ülkelerdeki üretimle eş değer kabul edilmemesinin gerektiği vurgulandı.

SKDM’nin güvenilirliği tehlikede

Gerber Steel’in değerlendirmesine göre tespit edilen eksikliklerin yalnızca tek bir ülke veya ürün grubuyla sınırlı olması düşük bir ihtimal. Bu nedenle şirket, SKDM kapsamındaki diğer menşeler ve ürünlerde de benzer hataların bulunabileceğini düşünüyor.

Bu çerçevede Gerber Steel, yayımlanan tüm varsayılan emisyon değerlerinin kapsamlı şekilde yeniden gözden geçirilmesinin acil bir gereklilik olduğunu kaydetti.

Piyasa oyuncuları için yasal ve ekonomik belirsizlik

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Gerber Steel CEO’su Thorsten Gerber, hatalı veya kendi içinde tutarsız olan varsayılan emisyon değerlerinin etkilenen şirketler açısından ciddi yasal ve ekonomik belirsizlikler yarattığını söyledi.

Gerber Steel, Avrupa Komisyonundan tespit edilen eksikliklerin gecikmeden giderilmesini ve tutarlı, teknik olarak sağlam ve güvenilir yeni varsayılan emisyon değerlerinin yayımlanmasını talep etti.

Thorsten Gerber, Komisyon’dan hataların nasıl düzeltileceğini ve etkilenen paydaşlar için öngörülebilirliğin nasıl sağlanacağını açıklayan hızlı bir yanıt beklediğini de sözlerine ekledi.