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Fuat Tosyalı: Küresel çelik talebindeki daralma 2022’nin sonuna kadar devam edecek

Perşembe, 17 Kasım 2022 15:03:43 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin (ADMİB) açıklamasına göre, bu yılın ilk 10 ayında değer bakımından 209,5 milyar $’a ulaşan Türkiye’nin ihracatının 30 milyar $’ı aşan kısmını demir-çelik sektörleri üstlendi. Söz konusu dönemde Türkiye’nin toplam ihracatında demir ve demir dışı metaller sektörünün payı %6,5, çelik sektörünün payı ise %9,8 oldu. 

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ve yüksek enerji fiyatlarının etkisiyle küresel talebin önemli ölçüde daraldığını söyleyen ADMİB Başkanı Fuat Tosyalı, bu daralmanın 2022 yılının sonuna kadar devam edeceğini öngörüyor. Avrupa’nın Rusya ambargosu nedeniyle üretim açısından zorlanacağını ifade eden Tosyalı, bu durumun coğrafi yakınlık, uygun navlun imkanı ve üretim kabiliyeti sayesinde özellikle 2023 yılında Türkiye için fırsat yaratabileceğini belirtti. Talebin canlanmasıyla Türkiye çıkışlı çelik ürünlere yönelik talebin artması bekleniyor. Tosyalı Türkiye için kış aylarının Avrupa ülkelerine kıyasla olumlu geçebileceğini, ancak yine de tedbiri elden bırakmayarak yeşil çelik üretiminin öncelik haline getirilmesi ve yeni pazarlara odaklanarak oluşabilecek her türlü riske karşı hazırlıklı olunması gerektiğini ifade etti.

Türkiye demir-çelik sektörlerinin ihracatında yaşanan düşüşlerin rakip ülkelere oranla daha makul seviyelerde olduğunu bildiren Fuat Tosyalı, Avrupa’nın yeşil dönüşümü ikinci plana atmış gibi göründüğünü söyledi. Tosyalı’ya göre, savaşın bitmesi halinde Türkiye’nin Ukrayna ve Rusya ile ticari ilişkilerinin gelişmesi gibi ileriye dönük başka gündemler de olacak. Ortaya çıkacak muhtemel fırsatlar en iyi şekilde değerlendirilirse hem Türkiye çelik sektörü hem de ihracatı hedeflerin üzerinde bir başarıya ulaşabilir.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri Görüş 

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