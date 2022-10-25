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Fuat Tosyalı: Avrupa’da Türkiye çıkışlı çeliğe yönelik talep artabilir

Salı, 25 Ekim 2022 15:56:13 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin (ADMİB) açıklamasına göre, bu yılın ilk dokuz ayında değer bakımından 188 milyar $’a ulaşan Türkiye’nin ihracatının 28 milyar $’ı aşan kısmını demir-çelik sektörleri üstlendi. Söz konusu dönemde Türkiye’nin toplam ihracatında demir ve demir dışı metaller sektörünün payı %6,6, çelik sektörünün payı ise %10,1 oldu. 

Hammadde tedarik sıkıntıları, yüksek emtia ile enerji fiyatları ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın ekonomik etkileri dahil olmak üzere mevcut koşullardan dolayı küresel arz ve talebin azaldığını söyleyen ADMİB Başkanı Fuat Tosyalı, Türkiye için yeni risklerin yanı sıra yeni fırsatların da doğabileceğini, bu duruma hazırlıklı olunması gerektiğini ifade etti. Enerji krizinden dolayı sert bir kış geçirecek olan Avrupa’da yaşanabilecek arz sıkıntısına dikkat çeken Tosyalı, bölgede Türkiye çıkışlı çelik ürünlere yönelik talebin ciddi bir şekilde artmasını bekliyor.

Enerji krizinden dolayı Avrupa’nın yeşil dönüşüm konusunda sıkıntı yaşadığını belirten Tosyalı, Türkiye’nin bu dönüşüm sürecine uyum sağlamak için şimdiden adımlar atmaya başladığını bildirdi. ADMİB Başkanı, Türkiye çelik sektörü 2023 yılı ve sonrasında ortaya çıkacak riskleri doğru yönetip olası fırsatları en iyi şekilde değerlendirirse hedeflenenin üzerinde bir başarıya ulaşılabileceğini söyledi.


Etiketler: Türkiye Avrupa Görüş İth/ihr İstatistikleri 

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