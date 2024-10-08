Fransa’nın çelik ithalat değeri Ocak-Temmuz döneminde %11,5 azaldı

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ithalatı Ocak-Temmuz döneminde yıllık %11,5 düşüşle 6,17 milyar € oldu.

Bu yılın ilk yedi ayında çelik boru ithalatı 2023’ün Ocak-Temmuz dönemine kıyasla %7,1 düşüşle 1,25 milyar € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ithalatı yıllık %15,9 düşüşle 302,44 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ithalatı yıllık %22,1 düşüşle 436,43 milyon €, soğuk çekilmiş tel ithalatı yıllık %12,8 düşüşle 305,1 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ithalatı yıllık %2 artışla 1,65 milyar € seviyelerinde kaydedildi.