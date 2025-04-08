Fransa’nın çelik ihracat değeri Ocak ayında %5,5 geriledi

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ihracatı bu yılın Ocak ayında yıllık %5,5 düşüşle 791,05 milyar € oldu.

Söz konusu ayda çelik boru ihracatı 2024 yılının aynı ayına kıyasla %2,6 düşüşle 107,17 milyar € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ihracatı yıllık %7 düşüşle 37,04 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ihracatı yıllık %32,4 düşüşle 45,73 milyon €, soğuk çekilmiş tel ihracatı yıllık %6,4 düşüşle 25,98 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ihracatı yıllık %9,9 artışla 69,77 milyon € seviyelerinde kaydedildi.