Fransa’nın çelik ithalat değeri Ocak-Haziran döneminde %11,7 azaldı

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ithalatı Ocak-Haziran döneminde yıllık %11,7 düşüşle 5,32 milyar € oldu.

Bu yılın ilk altı ayında çelik boru ithalatı 2023’ün Ocak-Haziran dönemine kıyasla %8,7 düşüşle 1,7 milyar € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ithalatı yıllık %17,7 düşüşle 259,37 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ithalatı yıllık %23,8 düşüşle 374,17 milyon €, soğuk çekilmiş tel ithalatı yıllık %13,2 düşüşle 264,2 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ithalatı yıllık %2,6 artışla 1,42 milyar € seviyelerinde kaydedildi.