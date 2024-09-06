Fransa’nın çelik ihracat değeri Ocak-Haziran döneminde %9,1 düştü

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ihracatı bu yılın Ocak-Haziran döneminde yıllık %9,1 düşüşle 5,18 milyar € oldu.

Söz konusu dönemde çelik boru ihracatı 2023 yılının aynı dönemine kıyasla %5,3 düşüşle 690 milyon € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ihracatı yıllık %27 düşüşle 230,89 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ihracatı yıllık %9,6 artışla 397,41 milyon €, soğuk çekilmiş tel ihracatı yıllık %7,5 düşüşle 176,05 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ihracatı %2,3 düşüşle 447,88 milyon € seviyelerinde kaydedildi.