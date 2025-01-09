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Fransa’nın çelik ihracat değeri Ocak-Ekim döneminde %8,5 düştü

Perşembe, 09 Ocak 2025 12:03:13 (GMT+3)   |   İstanbul

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ihracatı geçtiğimiz yılın Ocak-Ekim döneminde yıllık %8,5 düşüşle 8,32 milyar € oldu.

Söz konusu dönemde çelik boru ihracatı 2023 yılının aynı dönemine kıyasla %4,3 düşüşle 1,09 milyar € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ihracatı yıllık %22,9 düşüşle 369,93 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ihracatı yıllık %9,3 artışla 614,28 milyon €, soğuk çekilmiş tel ihracatı yıllık %3,1 düşüşle 285,29 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ihracatı %1,4 düşüşle 764,29 milyon € seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: Boru Ferroalyaj Tel Hammaddeler Borular Uzun Ürünler Fransa Avrupa Birliği İth/ihr İstatistikleri 

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