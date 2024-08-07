Fransa’nın çelik ithalat değeri Ocak-Mayıs döneminde %9,8 azaldı

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ithalatı Ocak-Mayıs döneminde yıllık %9,8 düşüşle 4,44 milyar € oldu.

Bu yılın ilk beş ayında çelik boru ithalatı 2023’ün Ocak-Mayıs dönemine kıyasla %7,9 düşüşle 909,62 milyon € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ithalatı yıllık %18,3 düşüşle 216,73 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ithalatı yıllık %24,1 düşüşle 312,99 milyon €, soğuk çekilmiş tel ithalatı yıllık %10,8 düşüşle 220,09 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ithalatı yıllık %3,2 artışla 1,17 milyar € seviyelerinde kaydedildi.