 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Fransa’nın...

Fransa’nın çelik ithalat değeri Ocak-Ekim döneminde %10,8 azaldı

Perşembe, 09 Ocak 2025 16:38:51 (GMT+3)   |   İstanbul

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ithalatı Ocak-Ekim döneminde yıllık %10,8 düşüşle 8,31 milyar € oldu.

Geçtiğimiz yılın ilk on ayında çelik boru ithalatı 2023’ün Ocak-Ekim dönemine kıyasla %6,4 düşüşle 1,70 milyar € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ithalatı yıllık %13,5 düşüşle 407,32 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ithalatı yıllık %19,9 düşüşle 592,18 milyon €, soğuk çekilmiş tel ithalatı yıllık %9,1 düşüşle 412,33 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ithalatı yıllık %1,2 artışla 2,24 milyar € seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: Boru Tel Ferroalyaj Hammaddeler Uzun Ürünler Borular Fransa Avrupa Birliği İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Fransa’nın çelik ihracat değeri Ocak-Ekim döneminde %8,5 düştü

09 Oca | Çelik Haberler

Fransa’nın çelik ithalat değeri Ocak-Eylül döneminde %11,6 azaldı

09 Ara | Çelik Haberler

Fransa’nın çelik ithalat değeri Ocak-Ağustos döneminde %11,7 azaldı

08 Kas | Çelik Haberler

Fransa’nın çelik ihracat değeri Ocak-Ağustos döneminde %8,2 düştü

08 Kas | Çelik Haberler

Fransa’nın çelik ithalat değeri Ocak-Temmuz döneminde %11,5 azaldı

08 Eki | Çelik Haberler

Fransa’nın çelik ihracat değeri Ocak-Temmuz döneminde %7,1 düştü

08 Eki | Çelik Haberler

Fransa’nın çelik ithalat değeri Ocak-Haziran döneminde %11,7 azaldı

06 Eyl | Çelik Haberler

Fransa’nın çelik ihracat değeri Ocak-Haziran döneminde %9,1 düştü

06 Eyl | Çelik Haberler

Fransa’nın çelik ithalat değeri Ocak-Mayıs döneminde %9,8 azaldı

07 Ağu | Çelik Haberler

Fransa’nın çelik ihracat değeri Ocak-Mayıs döneminde %10,6 düştü

07 Ağu | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis