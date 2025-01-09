Fransa’nın çelik ithalat değeri Ocak-Ekim döneminde %10,8 azaldı

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ithalatı Ocak-Ekim döneminde yıllık %10,8 düşüşle 8,31 milyar € oldu.

Geçtiğimiz yılın ilk on ayında çelik boru ithalatı 2023’ün Ocak-Ekim dönemine kıyasla %6,4 düşüşle 1,70 milyar € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ithalatı yıllık %13,5 düşüşle 407,32 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ithalatı yıllık %19,9 düşüşle 592,18 milyon €, soğuk çekilmiş tel ithalatı yıllık %9,1 düşüşle 412,33 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ithalatı yıllık %1,2 artışla 2,24 milyar € seviyelerinde kaydedildi.