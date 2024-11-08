Fransa’nın çelik ihracat değeri Ocak-Ağustos döneminde %8,2 düştü

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ihracatı bu yılın Ocak-Ağustos döneminde yıllık %8,2 düşüşle 6,60 milyar € oldu.

Söz konusu dönemde çelik boru ihracatı 2023 yılının aynı dönemine kıyasla %4,8 düşüşle 884,5 milyon € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ihracatı yıllık %24,9 düşüşle 291,86 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ihracatı yıllık %12,6 artışla 504,96 milyon €, soğuk çekilmiş tel ihracatı yıllık %3,5 düşüşle 228,28 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ihracatı %1,7 düşüşle 589,18 milyon € seviyelerinde kaydedildi.