Fransa’nın çelik ihracat değeri Ocak-Temmuz döneminde %7,1 düştü

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ihracatı bu yılın Ocak-Temmuz döneminde yıllık %7,1 düşüşle 6,06 milyar € oldu.

Söz konusu dönemde çelik boru ihracatı 2023 yılının aynı dönemine kıyasla %5,8 düşüşle 805,3 milyon € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ihracatı yıllık %25,1 düşüşle 274,94 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ihracatı yıllık %13,8 artışla 480,33 milyon €, soğuk çekilmiş tel ihracatı yıllık %3,6 düşüşle 211,61 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ihracatı %2,2 düşüşle 528,95 milyon € seviyelerinde kaydedildi.