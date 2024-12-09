Fransa’nın çelik ithalat değeri Ocak-Eylül döneminde %11,6 azaldı

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ithalatı Ocak-Eylül döneminde yıllık %11,6 düşüşle 7,46 milyar € oldu.

Bu yılın ilk dokuz ayında çelik boru ithalatı 2023’ün Ocak-Eylül dönemine kıyasla %7,3 düşüşle 1,52 milyar € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ithalatı yıllık %15,7 düşüşle 357,43 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ithalatı yıllık %21,1 düşüşle 530,58 milyon €, soğuk çekilmiş tel ithalatı yıllık %10,7 düşüşle 370,58 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ithalatı yıllık %3,7 artışla 2,04 milyar € seviyelerinde kaydedildi.