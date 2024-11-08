Fransa’nın çelik ithalat değeri Ocak-Ağustos döneminde %11,7 azaldı

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ithalatı Ocak-Ağustos döneminde yıllık %11,7 düşüşle 6,69 milyar € oldu.

Bu yılın ilk sekiz ayında çelik boru ithalatı 2023’ün Ocak-Ağustos dönemine kıyasla %7,5 düşüşle 1,36 milyar € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ithalatı yıllık %15,9 düşüşle 319,87 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ithalatı yıllık %21,8 düşüşle 471,42 milyon €, soğuk çekilmiş tel ithalatı yıllık %11,9 düşüşle 330,01 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ithalatı yıllık %2,2 artışla 1,81 milyar € seviyelerinde kaydedildi.