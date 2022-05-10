Fransa’nın çelik ithalat değeri Ocak-Şubat döneminde %53,5 artış gösterdi

Salı, 10 Mayıs 2022 11:22:23 (GMT+3) | İstanbul

Fransa’nın Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, bu yılın Ocak-Şubat döneminde Fransa’nın temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ithalatı bir önceki yıla kıyasla %53,5 artışla 2,18 milyar € oldu.

Söz konusu dönemde Fransa’nın çelik boru ithalatı bir önceki yıla göre %30,7 artışla 396,62 milyon € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ithalatı yıllık %40,4 artışla 104,08 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ithalatı yıllık %51,4 artışla 194,54 milyon €, soğuk çekilmiş tel ithalatı yıllık bazda %36,3 artışla 104,73 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ithalatı yıllık %30,6 artışla 433,81 milyon € seviyesinde kaydedildi.