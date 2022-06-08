Fransa’nın çelik ithalat değeri Ocak-Mart döneminde %54,7 artış gösterdi

Çarşamba, 08 Haziran 2022 14:16:34 (GMT+3) | İstanbul

Fransa’nın Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, bu yılın Ocak-Mart döneminde Fransa’nın temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ithalatı bir önceki yıla kıyasla %54,7 artışla 3,45 milyar € oldu.

Söz konusu dönemde Fransa’nın çelik boru ithalatı bir önceki yıla göre %31,2 artışla 634,65 milyon € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ithalatı yıllık %44,2 artışla 165,05 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ithalatı yıllık %44,5 artışla 305,57 milyon €, soğuk çekilmiş tel ithalatı yıllık bazda %36,5 artışla 174,58 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ithalatı yıllık %18 artışla 682,38 milyon € seviyesinde kaydedildi.