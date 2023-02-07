Fransa’nın çelik ithalat değeri Ocak-Kasım döneminde %31,5 arttı

Salı, 07 Şubat 2023 11:49:56 (GMT+3) | İstanbul

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ithalatı geçtiğimiz yılın Ocak-Kasım döneminde yıllık %31,5 artışla 12,41 milyar € oldu.

Söz konusu dönemde çelik boru ithalatı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %14,1 artışla 2,21 milyar € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ithalatı yıllık %41,9 artışla 592,10 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ithalatı yıllık %21,6 artışla 1,04 milyar €, soğuk çekilmiş tel ithalatı yıllık %34,2 artışla 670,03 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ithalatı yıllık %5,1 artışla 2,57 milyar € seviyelerinde kaydedildi.