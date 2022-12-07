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Fransa’nın çelik ithalat değeri Ocak-Eylül döneminde %38,9 arttı

Çarşamba, 07 Aralık 2022 14:38:17 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ithalatı bu yılın Ocak-Eylül döneminde yıllık %38,9 artışla 10,24 milyar € oldu.

Söz konusu dönemde, çelik boru ithalatı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %17,1 artışla 1,81 milyar € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ithalatı yıllık %42,2 artışla 482,81 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ithalatı yıllık %28,6 artışla 858,42 milyon €, soğuk çekilmiş tel ithalatı yıllık %40 artışla 557,55 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ithalatı yıllık %6,7 artışla 2,14 milyar € seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: Ferroalyaj Boru Tel Borular Uzun Ürünler Hammaddeler Fransa Avrupa Birliği İth/ihr İstatistikleri 

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