Fransa’nın çelik ithalat değeri Ocak-Ekim döneminde %35,6 arttı

Pazartesi, 09 Ocak 2023 11:27:11 (GMT+3) | İstanbul

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ithalatı geçtiğimiz yılın Ocak-Ekim döneminde yıllık %35,6 artışla 11,37 milyar € oldu.

Söz konusu dönemde çelik boru ithalatı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %15,3 artışla 2,01 milyar € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ithalatı yıllık %41,6 artışla 539,02 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ithalatı yıllık %24,4 artışla 944,51 milyon €, soğuk çekilmiş tel ithalatı yıllık %37,9 artışla 615,91 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ithalatı yıllık %5,1 artışla 2,35 milyar € seviyelerinde kaydedildi.