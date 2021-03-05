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Fransa’nın çelik ithalat değeri Ocak ayında %1,2 düşüş gösterdi

Cuma, 05 Mart 2021 12:17:56 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Fransa’nın Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, bu yıl Ocak ayında Fransa’nın temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ithalatı, bir önceki yıla kıyasla %1,2 düşüşle 687,10 milyon € oldu.

Söz konusu dönemde Fransa’nın çelik boru ithalatı, bir önceki yıla göre %18,3 düşüşle 139,91 milyon € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ithalatı yıllık %0,8 artışla 35,37 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ithalatı yıllık %7,6 düşüşle 58,69 milyon €, soğuk çekilmiş tel ithalatı yıllık bazda %5,8 artışla 35,49 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ithalatı yıllık %13,2 artışla 157,45 milyon € seviyesinde kaydedildi.


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