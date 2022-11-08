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Fransa’nın çelik ithalat değeri Ocak-Ağustos döneminde %44,1 arttı

Salı, 08 Kasım 2022 11:19:33 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ithalatı bu yılın Ocak-Ağustos döneminde yıllık %44,1 artışla 9,19 milyar € oldu.

Söz konusu dönemde, çelik boru ithalatı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %19,3 artışla 1,61 milyar € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ithalatı yıllık %43,1 artışla 424,74 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ithalatı yıllık %32 artışla 762,52 milyon €, soğuk çekilmiş tel ithalatı yıllık %42,4 artışla 491,71 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ithalatı yıllık %8,6 artışla 1,92 milyar € seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: Boru Tel Ferroalyaj Hammaddeler Borular Uzun Ürünler Fransa Avrupa Birliği İth/ihr İstatistikleri 

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