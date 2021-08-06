Fransa’nın çelik ithalat değeri ilk yarıda %43,6 artış gösterdi

Cuma, 06 Ağustos 2021 11:55:41 (GMT+3) | İstanbul

Fransa’nın Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, bu yılın Ocak-Haziran döneminde Fransa’nın temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ithalatı, bir önceki yılın aynı döneminde kıyasla %43,6 artışla 4,84 milyar € oldu.

Söz konusu dönemde Fransa’nın çelik boru ithalatı, bir önceki yıla göre %27,8 artışla 1,03 milyar € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ithalatı yıllık %48,4 artışla 235,94 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ithalatı yıllık %51,3 artışla 434,78 milyon €, soğuk çekilmiş tel ithalatı yıllık bazda %49,8 artışla 262,71 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ithalatı yıllık %70,9 artışla 1,27 milyar € seviyesinde kaydedildi.