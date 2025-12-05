 |  Giriş 
Fransa’nın çelik ithalat değeri 2025’in Ocak-Eylül döneminde %10,7 düştü

Cuma, 05 Aralık 2025 14:47:59 (GMT+3)   |   İstanbul

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ithalatı bu yılın Ocak-Eylül döneminde yıllık %10,7 düşüşle 6,66 milyar € seviyesine indi.

Bu yılın ilk dokuz ayında çelik boru ithalatı, bir önceki yılın Ocak-Eylül dönemine kıyasla %1,7 düşüşle 1,49 milyar € seviyesinde yer alırken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ithalatı yıllık %6 artışla 379,3 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ithalatı yıllık %6,8 düşüşle 494,38 milyon €, soğuk çekilmiş tel ithalatı yıllık %3,8 düşüşle 356,41 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ithalatı yıllık %7,5 düşüşle 1,88 milyar € seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: Boru Tel Uzun Ürünler Borular Fransa Avrupa Birliği İth/ihr İstatistikleri 

