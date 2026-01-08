Fransa’nın çelik ihracat değeri 2025’in Ocak-Ekim döneminde %3,5 düştü

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre bu yılın Ocak-Ekim döneminde ülkenin temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ihracatı yıllık %3,5 düşüşle 8,02 milyar € seviyesine indi.

Söz konusu dönemde çelik boru ihracatı, 2024 yılının aynı dönemine kıyasla %1,4 düşüşle 1,07 milyar € seviyesinde yer alırken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ihracatı yıllık %0,3 düşüşle 368,63 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ihracatı yıllık %10,7 düşüşle 548,16 milyon €, soğuk çekilmiş tel ihracatı yıllık %15 düşüşle 242,36 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ihracatı yıllık %0,1 düşüşle 765,59 milyon € seviyelerinde kaydedildi.