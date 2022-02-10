Fransa’nın çelik ithalat değeri 2021’de %50,2 artış gösterdi

Perşembe, 10 Şubat 2022 10:08:14 (GMT+3) | İstanbul

Fransa’nın Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, 2021 yılında Fransa’nın temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ithalatı bir önceki yıla kıyasla %50,2 artışla 10,19 milyar € oldu.

Söz konusu dönemde Fransa’nın çelik boru ithalatı bir önceki yıla göre %32,9 artışla 2,1 milyar € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ithalatı yıllık %45,2 artışla 450,01 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ithalatı yıllık %53,6 artışla 916,31 milyon €, soğuk çekilmiş tel ithalatı yıllık bazda %48 artışla 538,52 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ithalatı yıllık %56,4 artışla 2,66 milyar € seviyesinde kaydedildi.