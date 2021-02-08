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Fransa’nın çelik ithalat değeri 2020’de %22,3 düşüş gösterdi

Pazartesi, 08 Şubat 2021 11:55:52 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Fransa’nın Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, geçtiğimiz yıl Fransa’nın temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ithalatı, bir önceki yıla kıyasla %22,3 düşüşle 6,77 milyar € oldu.

Söz konusu dönemde Fransa’nın çelik boru ithalatı, bir önceki yıla göre %14,7 düşüşle 1,57 milyar € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ithalatı yıllık %27,8 düşüşle 309,58 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ithalatı yıllık %18,2 düşüşle 593,57 milyon €, soğuk çekilmiş tel ithalatı yıllık bazda %14,4 düşüşle 363,31 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ithalatı yıllık %10,2 düşüşle 1,67 milyar € seviyesinde kaydedildi.


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