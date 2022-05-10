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Fransa’nın çelik ihracat değeri Ocak-Şubat döneminde %57,1 arttı

Salı, 10 Mayıs 2022 11:09:28 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, bu yılın Ocak-Şubat döneminde Fransa’nın temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ihracatı, yıllık bazda %57,1 oranında artarak 2,31 milyar € oldu.

Söz konusu dönemde, Fransa’nın çelik boru ihracatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %45,7 artışla 215,44 milyon € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ihracatı yıllık %31,9 artışla 85,2 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ihracatı yıllık %21,1 artışla 110,47 milyon €, soğuk çekilmiş tel ihracatı yıllık %31,5 artışla 62,93 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ihracatı yıllık %28 artışla 120,5 milyon € seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: ferroalyaj tel boru uzun ürünler borular hammaddeler Fransa Avrupa Birliği ith/ihr istatistikleri 

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