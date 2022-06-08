Fransa’nın çelik ihracat değeri Ocak-Mart döneminde %55,5 arttı

Çarşamba, 08 Haziran 2022 14:07:51 (GMT+3) | İstanbul

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, bu yılın Ocak-Mart döneminde Fransa’nın temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ihracatı, yıllık bazda %55,5 oranında artarak 3,67 milyar € oldu.

Söz konusu dönemde, Fransa’nın çelik boru ihracatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %35 artışla 354,43 milyon € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ihracatı yıllık %29,2 artışla 135,57 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ihracatı yıllık %17,5 artışla 173,57 milyon €, soğuk çekilmiş tel ihracatı yıllık %35,2 artışla 104,64 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ihracatı yıllık %21,2 artışla 199,36 milyon € seviyesinde kaydedildi.