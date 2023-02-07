Fransa’nın çelik ihracat değeri Ocak-Kasım döneminde %24,3 yükseldi

Salı, 07 Şubat 2023 11:49:11 (GMT+3) | İstanbul

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ihracatı geçtiğimiz yılın Ocak-Kasım döneminde bir önceki yıla kıyasla %24,3 artışla 12,96 milyar € oldu.

Söz konusu dönemde çelik boru ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %19,9 artışla 1,23 milyar € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ihracatı yıllık %23,8 artışla 549,08 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ihracatı yıllık %14 artışla 648,53 milyon €, soğuk çekilmiş tel ihracatı yıllık %26,1 artışla 401,24 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ihracatı yıllık %17,2 artışla 823,77 milyon € seviyelerinde kaydedildi.