Fransa’nın çelik ihracat değeri Ocak-Eylül döneminde %36,8 yükseldi

Çarşamba, 07 Aralık 2022 14:25:07 (GMT+3) | İstanbul

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ihracatı bu yılın Ocak-Eylül döneminde bir önceki yıla kıyasla %36,8 artışla 10,76 milyar € oldu.

Söz konusu dönemde çelik boru ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %20 artışla 1 milyar € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ihracatı yıllık %24,7 artışla 432,54 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ihracatı yıllık %17,9 artışla 524,98 milyon €, soğuk çekilmiş tel ihracatı yıllık %29,5 artışla 328,71 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ihracatı yıllık %19,4 artışla 666,05 milyon € seviyelerinde kaydedildi.