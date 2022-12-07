﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Fransa’nın çelik ihracat değeri Ocak-Eylül döneminde %36,8 yükseldi

Çarşamba, 07 Aralık 2022 14:25:07 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ihracatı bu yılın Ocak-Eylül döneminde bir önceki yıla kıyasla %36,8 artışla 10,76 milyar € oldu.

Söz konusu dönemde çelik boru ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %20 artışla 1 milyar € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ihracatı yıllık %24,7 artışla 432,54 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ihracatı yıllık %17,9 artışla 524,98 milyon €, soğuk çekilmiş tel ihracatı yıllık %29,5 artışla 328,71 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ihracatı yıllık %19,4 artışla 666,05 milyon € seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: Boru Tel Ferroalyaj Borular Uzun Ürünler Hammaddeler Fransa Avrupa Birliği İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Fransa’nın çelik ithalat değeri Ocak-Eylül döneminde %38,9 arttı

07 Ara | Çelik Haberler

Fransa’nın çelik ithalat değeri Ocak-Ağustos döneminde %44,1 arttı

08 Kas | Çelik Haberler

Fransa’nın çelik ihracat değeri Ocak-Ağustos döneminde %40,5 yükseldi

08 Kas | Çelik Haberler

Fransa’nın çelik ithalat değeri Ocak-Temmuz döneminde %48,7 arttı

07 Eki | Çelik Haberler

Fransa’nın çelik ihracat değeri Ocak-Temmuz döneminde %44,5 yükseldi

07 Eki | Çelik Haberler

Fransa’nın çelik ithalat değeri Ocak-Haziran döneminde %54 arttı

08 Eyl | Çelik Haberler

Fransa’nın çelik ihracat değeri Ocak-Haziran döneminde %49,3 artış gösterdi

08 Eyl | Çelik Haberler

Fransa’nın çelik ithalat değeri Ocak-Mayıs döneminde %56,5 arttı

05 Ağu | Çelik Haberler

Fransa’nın çelik ihracat değeri Ocak-Mayıs döneminde %52,8 artış gösterdi

05 Ağu | Çelik Haberler

Fransa’nın çelik ithalat değeri Ocak-Nisan döneminde %51,9 artış gösterdi

08 Tem | Çelik Haberler