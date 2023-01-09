Fransa’nın çelik ihracat değeri Ocak-Ekim döneminde %28,8 yükseldi

Pazartesi, 09 Ocak 2023 11:26:26 (GMT+3) | İstanbul

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ihracatı geçtiğimiz yılın Ocak-Ekim döneminde bir önceki yıla kıyasla %28,8 artışla 11,88 milyar € oldu.

Söz konusu dönemde çelik boru ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %19 artışla 1,11 milyar € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ihracatı yıllık %25,5 artışla 492,99 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ihracatı yıllık %16 artışla 588,05 milyon €, soğuk çekilmiş tel ihracatı yıllık %27 artışla 364,04 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ihracatı yıllık %18,1 artışla 742,53 milyon € seviyelerinde kaydedildi.