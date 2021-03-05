Fransa’nın çelik ihracat değeri Ocak ayında %1,8 düştü

Cuma, 05 Mart 2021 12:18:20 (GMT+3) | İstanbul

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, bu yıl Ocak ayında Fransa’nın temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ihracatı, yıllık bazda %1,8 oranında düşerek 709,76 milyon € oldu.

Söz konusu ayda, Fransa’nın çelik boru ihracatı, 2020 yılına göre %30,7 düşüşle 65,92 milyon € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ihracatı yıllık %10,5 düşüşle 28,72 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ihracatı yıllık %14,4 düşüşle 42,53 milyon €, soğuk çekilmiş tel ihracatı yıllık %9,5 düşüşle 22,27 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ihracatı yıllık %0,7 düşüşle 44,15 milyon € seviyesinde kaydedildi.