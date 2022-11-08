Fransa’nın çelik ihracat değeri Ocak-Ağustos döneminde %40,5 yükseldi

Salı, 08 Kasım 2022 11:18:43 (GMT+3) | İstanbul

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ihracatı bu yılın Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yıla kıyasla %40,5 artışla 9,61 milyar € oldu.

Söz konusu dönemde, çelik boru ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %19,9 artışla 893,99 milyon € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ihracatı yıllık %22,9 artışla 369,20 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ihracatı yıllık %19,3 artışla 463,92 milyon €, soğuk çekilmiş tel ihracatı yıllık %31,4 artışla 288,41 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ihracatı yıllık %19,5 artışla 583,19 milyon € seviyelerinde kaydedildi.