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Fransa’nın çelik ihracat değeri 2021’de %59,7 arttı

Çarşamba, 09 Şubat 2022 14:05:26 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, 2021 yılında Fransa’nın temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ihracatı yıllık bazda %59,7 oranında artarak 11,07 milyar € oldu.

Söz konusu dönemde, Fransa’nın çelik boru ihracatı, bir önceki yıla göre %3,7 artışla 1,11 milyar € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ihracatı yıllık %55,6 artışla 480,56 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ihracatı yıllık %24,1 artışla 614,64 milyon €, soğuk çekilmiş tel ihracatı yıllık %43,9 artışla 346,39 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ihracatı yıllık %18,4 artışla 763,86 milyon € seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: tel  uzun ürünler  hammaddeler  ith/ihr istatistikleri  ferroalyaj  Fransa  Avrupa Birliği  |  benzer haberler »


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