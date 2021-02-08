Fransa’nın çelik ihracat değeri 2020’de %26,9 düştü

Pazartesi, 08 Şubat 2021 11:35:18 (GMT+3) | İstanbul

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, geçtiğimiz yıl Fransa’nın temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ihracatı, yıllık bazda %26,9 oranında düşerek 6,93 milyar € oldu.

Söz konusu dönemde, Fransa’nın çelik boru ihracatı, 2019 yılına göre %25,7 düşüşle 1,07 milyar € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ihracatı yıllık %24 düşüşle 307,11 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ihracatı yıllık %15,3 düşüşle 494,91 milyon €, soğuk çekilmiş tel ihracatı yıllık %24,1 düşüşle 238,57 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ihracatı yıllık %6,4 düşüşle 644,12 milyon € seviyesinde kaydedildi.