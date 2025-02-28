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Fransa’da üretici fiyatları Ocak'ta aylık %0,7 arttı

Cuma, 28 Şubat 2025 13:36:15 (GMT+3)   |   İstanbul

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre bu yılın Ocak ayında ülkede üretici fiyatları aylık %0,7 artış ve yıllık %2,1 düşüş kaydetti. Ocak ayında imalat sektörü üretici fiyatları bir önceki aya kıyasla %1,1 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %1,2 artış gösterdi.

Söz konusu ayda dış piyasalara verilen imalat ürün fiyatları ve taşıma ekipmanı fiyatları sırasıyla aylık %1,1 ve %2,3 yükseldi. Yıllık bazda ise dış piyasalara verilen imalat ürün fiyatları %1,7, taşıma ekipmanı fiyatları ise %3,8 artış kaydetti. 

Bununla birlikte aynı ayda ithal imalat ürün fiyatları Aralık ayına kıyasla %0,5 ve 2024 yılının Ocak ayına kıyasla %0,8 artış gösterdi.


Etiketler: Fransa Avrupa Birliği 

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