Fransa’da üretici fiyatları Ocak'ta aylık %0,7 arttı

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre bu yılın Ocak ayında ülkede üretici fiyatları aylık %0,7 artış ve yıllık %2,1 düşüş kaydetti. Ocak ayında imalat sektörü üretici fiyatları bir önceki aya kıyasla %1,1 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %1,2 artış gösterdi.

Söz konusu ayda dış piyasalara verilen imalat ürün fiyatları ve taşıma ekipmanı fiyatları sırasıyla aylık %1,1 ve %2,3 yükseldi. Yıllık bazda ise dış piyasalara verilen imalat ürün fiyatları %1,7, taşıma ekipmanı fiyatları ise %3,8 artış kaydetti.

Bununla birlikte aynı ayda ithal imalat ürün fiyatları Aralık ayına kıyasla %0,5 ve 2024 yılının Ocak ayına kıyasla %0,8 artış gösterdi.