
Fransa’nın metal sanayi üretimi 2025’in Ekim ayında %1 arttı

Pazartesi, 08 Aralık 2025 15:17:41 (GMT+3)   |   İstanbul

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre imalat üretimi bu yılın Ekim ayında bir önceki ay kaydedilen aylık %0,9 artışın ardından %0,1 düşüş gösterdi. Ağustos-Ekim döneminde ise imalat üretimi bir önceki döneme kıyasla %0,2 ve 2024 yılının aynı dönemine kıyasla %1,1 arttı.

Makine ve teçhizat haricindeki ana metal ve metal ürünleri imalatı Eylül ayında %0,6 arttıktan sonra Ekim ayında aylık %1 yükseldi.

Bununla birlikte bir önceki ay aylık %2,1 yükselen ticari ve motorlu araç üretiminde Ekim ayında aylık %4 düşüş görülürken, yerel inşaat sektöründe üretim, bir önceki ay kaydedilen %1,3’lik düşüşün ardından aylık %0,6 azaldı. Yerel inşaat sektöründe üretim Ağustos-Ekim döneminde ise çeyreklik bazda %0,4 arttı.


Etiketler: Fransa Avrupa Birliği Üretim 

