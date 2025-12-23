 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Avrupa’da...

Avrupa’da yeni araç kayıtları 2025’in Ocak-Kasım döneminde %1,4 yükseldi

Salı, 23 Aralık 2025 13:57:11 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından yayımlanan son verilere göre Avrupa’da yeni araç kayıtları bu yılın Kasım ayında yıllık %2,1 artışla 887.491 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda yeni araç kayıtları, 2024 yılının Kasım ayı ile kıyaslandığında İtalya’da değişiklik göstermezken ve Fransa’da %0,3 düşerken, İspanya’da %12,9 ve Almanya’da %2,5 artış görüldü.

Bu yılın ilk 11 ayında ise yeni araç kayıtları yıllık %1,4 yükselerek 9,86 milyon adet seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde Fransa ve İtalya yeni araç kayıtları sırasıyla yıllık %4,9 ve yıllık %2,4 azalırken, İspanya’da ise yıllık %14,7 ve Almanya’da yıllık %0,7 arttı.


Etiketler: İspanya Almanya Fransa İtalya Avrupa Birliği Otomotiv 

Benzer Haber ve Analizler

Avrupa’da yeni araç kayıtları 2025’in Ocak-Ekim döneminde %1,4 arttı

27 Kas | Çelik Haberler

Avrupa’da yeni araç kayıtları 2025’in Ocak-Eylül döneminde %0,9 arttı

28 Eki | Çelik Haberler

Avrupa’da yeni araç kayıtları 2025’in Ocak-Ağustos döneminde %0,1 azaldı

26 Eyl | Çelik Haberler

Avrupa’da yeni araç kayıtları 2025’in Ocak-Temmuz döneminde %0,7 düştü

28 Ağu | Çelik Haberler

Avrupa’da yeni araç kayıtları 2025’in ilk yarısında %1,9 azaldı

25 Tem | Çelik Haberler

Avrupa’da yeni araç kayıtları 2025’in Ocak-Mayıs döneminde %0,6 düştü

27 Haz | Çelik Haberler

Avrupa’da yeni araç kayıtları Ocak-Nisan döneminde %1,2 düştü

27 May | Çelik Haberler

Avrupa’da yeni araç kayıtları ilk çeyrekte %2 azaldı

25 Nis | Çelik Haberler

Avrupa’da yeni araç kayıtları Ocak-Şubat döneminde %3 düştü

27 Mar | Çelik Haberler

Avrupa’da yeni araç kayıtları Ocak ayında %2,6 azaldı

28 Şub | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis