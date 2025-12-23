Avrupa’da yeni araç kayıtları 2025’in Ocak-Kasım döneminde %1,4 yükseldi

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından yayımlanan son verilere göre Avrupa’da yeni araç kayıtları bu yılın Kasım ayında yıllık %2,1 artışla 887.491 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda yeni araç kayıtları, 2024 yılının Kasım ayı ile kıyaslandığında İtalya’da değişiklik göstermezken ve Fransa’da %0,3 düşerken, İspanya’da %12,9 ve Almanya’da %2,5 artış görüldü.

Bu yılın ilk 11 ayında ise yeni araç kayıtları yıllık %1,4 yükselerek 9,86 milyon adet seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde Fransa ve İtalya yeni araç kayıtları sırasıyla yıllık %4,9 ve yıllık %2,4 azalırken, İspanya’da ise yıllık %14,7 ve Almanya’da yıllık %0,7 arttı.