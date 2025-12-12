Thyssenkrupp AB’deki ithalat artışı nedeniyle Almanya ve Fransa silisli çelik üretimini azaltacak

Alman çelik üreticisi thyssenkrupp’un bağlı kuruluşu thyssenkrupp Electrical Steel (tkES), başta Asya’dan olmak üzere düşük fiyatlı ithalattaki keskin artışın Avrupa taneleri yönlendirilmemiş silisli çelik piyasasına zarar vermesi nedeniyle Almanya’daki Gelsenkirchen ve Fransa’daki Isbergues tesislerinde büyük üretim kesintileri ve geçici duruşlar gerçekleştireceğini açıkladı.

Aralık ayının ortasından itibaren her iki tesis de yıl sonuna kadar tamamen durdurulurken, Isbergues tesisi ise 2026 yılı Ocak ayından itibaren en az dört ay boyunca yalnızca %50 kapasiteyle çalışacak. Şirket, her iki tesiste yaklaşık 1.200 kişilik istihdamın risk altında olduğunu belirtti.

Piyasa ciddi baskı altında

Thyssenkrupp Electrical Steel’e göre AB taneleri yönlendirilmiş silisli sac piyasası kritik bir noktaya gelmiş durumda:

İthalat 2022’den bu yana üç katına çıktı,

2025’te ithalat %50 artış kaydetti,

İthalat AB’deki üretim maliyetlerinin çok altında fiyatlandırılıyor.

Bu gelişmeler müşterilerden gelen siparişlerde keskin bir düşüşe yol açtı ve AB’li üreticilerin kapasitelerinin askıya alınmasına neden oldu. TkES, 2050’ye kadar küresel taneleri yönlendirilmiş silisli sac talebinin üç katına çıkabileceğine yönelik tahminlerine rağmen faaliyetlerinin sürdürülebilirliği için acilen önlemler alınması gerektiğini vurguladı.